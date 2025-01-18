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ProA: BBC Bayreuth vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

Medikamente per Klick Bayreuth ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Medikamente per Klick Bayreuth
Medikamente per Klick Bayreuth

18.01.25, 17:45 Uhr

Video-Livestream des Basketballspiels BBC Bayreuth vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 19. Spieltag am 18.01.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @medikamente-per-klick-bayreuth @kreisbau-knights-kirchheim

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