ProA: BBC Bayreuth vs. Eisbären Bremerhaven Medikamente per Klick Bayreuth 01.03.25, 17:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels BBC Bayreuth vs. Eisbären Bremerhaven aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 25. Spieltag am 01.03.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @medikamente-per-klick-bayreuth @eisbaerenbremerhavenBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAMedikamente per Klick BayreuthEisbären BremerhavenMedikamente per Klick Bayreuth ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.