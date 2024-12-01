ProA: BBC Bayreuth vs. Nürnberg Falcons BC Medikamente per Klick Bayreuth 01.12.24, 15:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels BBC Bayreuth vs. Nürnberg Falcons BC aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 11. Spieltag am 01.12.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @medikamente-per-klick-bayreuth @nuernberg-falcons-bcBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAMedikamente per Klick BayreuthNürnberg Falcons BCMedikamente per Klick Bayreuth ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.