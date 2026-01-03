ProA: Nürnberg Falcons BC vs. RheinStars Köln Nürnberg Falcons BC 03.01.26, 17:00 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Nürnberg Falcons BC vs. RheinStars Köln aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 03.01.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @nuernberg-falcons-bc @rheinstars-koelnBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProANürnberg Falcons BCRheinStars KölnNürnberg Falcons BC ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.