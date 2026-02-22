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ProA: PS Karlsruhe LIONS vs. VfL SparkassenStars Bochum

PS Karlsruhe LIONS
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Video-Livestream des Basketballspiels PS Karlsruhe LIONS vs. VfL SparkassenStars Bochum aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 22.02.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @ps-karlsruhe-lions @sparkassenstars-bochum

BasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAPS Karlsruhe LIONSVfL SparkassenStars Bochum
PS Karlsruhe LIONS ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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