 Zum Inhalt

🇩🇪 EURO MOTO round 6 #nürburgring - Samstag

EURO MOTO - RACING (ex. IDM)
EURO MOTO - RACING (ex. IDM)

UPCOMING

Die Samstagsrennen der EURO MOTO vom Nürburgring. 🔥
Rennen 1 der Supersportler und Sportbikes sowie die Cup Klassen LIVE präsentiert von Lukas Gajewski, Tommi Deitenbach und Danijel Peric.

14:10 Uhr – Welcome Moderation + Superpole EURO MOTO SUPERBIKE
14:20 Uhr – Pro Superstock 1000 Cup RACE 1 (race start 14:25 Uhr)
15:00 Uhr – EURO MOTO SPORTBIKE RACE 1 (race start 15:10 Uhr)
15:50 Uhr – EURO MOTO SUPERSPORT RACE 1 (race start 16:00 Uhr)
16:35 Uhr – Kawasaki ZX-6R Cup RACE 1 (race start 16:40 Uhr)
17:15 Uhr – Bagger Racing European Cup RACE 1 (race start 17:20 Uhr)

Alle Infos der EURO MOTO auch unter: http://www.euromoto.racing.de

Produktion: radioviktoria.media / Stephan Kraus

#euromoto
#racing
#superbikerace
#superbike
#supersport
#sportbike
#motorrad
#motorsport
#idm
#nurburgring
#greenhell

Songs:
S55DSISVWNEELSBL
SJC6V8CJDJ2CMIFZ
HA4J433FQE0HCW5M

Motorrad MotorsportMotorsportidmracing
EURO MOTO - RACING (ex. IDM) ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

Weitere Videos und Fotos von EURO MOTO - RACING (ex. IDM)

Du hast zu viele aktive Geräte

Du hast das Gerätelimit erreicht.

Warten auf EURO MOTO - RACING (ex. IDM)
7d 20:17:39
5. September um 12:10