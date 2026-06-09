🇩🇪 EURO MOTO round 6 #nürburgring - Sonntag
LIVE präsentiert von Lukas Gajewski, Tommi Deitenbach und Danijel Peric.
11:00 Uhr – Welcome Moderation
11:05 Uhr – EURO MOTO SUPERBIKE RACE 1 (race start 11:15 Uhr)
11:55 Uhr – EURO MOTO SPORTBIKE RACE 2 (race start 12:05 Uhr)
12:45 Uhr – Bagger Racing European Cup RACE 2 (race start 12:50 Uhr)
14:05 Uhr – Pro Superstock 1000 Cup RACE 2 (race start 14:10 Uhr)
14:50 Uhr – EURO MOTO SUPERSPORT RACE 2 (race start 15:00 Uhr)
15:40 Uhr – EURO MOTO SUPERBIKE RACE 2 (race start 15:50 Uhr)
16:25 Uhr – Kawasaki ZX-6R Cup RACE 2 (race start 16:30 Uhr)
Produktion: radioviktoria.media / Stephan Kraus
Alle Infos der EURO MOTO auch unter: http://www.euromoto.racing.de
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