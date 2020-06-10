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🇩🇪 EURO MOTO round 5 #assen - Sonntag

EURO MOTO - RACING (ex. IDM) ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
EURO MOTO - RACING (ex. IDM)
EURO MOTO - RACING (ex. IDM)

16.08.26, 10:55 Uhr UPCOMING : Live in 9d • 3h • 35m • 47s

Der Rennsonntag der EURO MOTO vom TT-Circuit Assen 🔥
LIVE präsentiert von Lukas Gajewski, Tommi Deitenbach und Danijel Peric.

12:55 Uhr – Welcome Moderation
13:00 Uhr – EURO MOTO SUPERBIKE RACE 1 (race start 13:10 Uhr)
13:50 Uhr – EURO MOTO SPORTBIKE RACE 2 (race start 14:00 Uhr)
14:40 Uhr – EURO MOTO SUPERSPORT RACE 2 (race start 14:50 Uhr)
15:25 Uhr – Kawasaki ZX-4RR Cup RACE 2 (race start 15:30 Uhr)
16:05 Uhr – Pro Superstock 1000 Cup RACE 2 (race start 16:10 Uhr)
16:45 Uhr – EURO MOTO SUPERBIKE RACE 2 (race start 16:55 Uhr)

Produktion: radioviktoria.media / Stephan Kraus

Alle Infos der EURO MOTO auch unter: http://www.euromoto.racing.de

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Motorsport idm racing superbikerace
FREE
🇩🇪 EURO MOTO round 4 #oschersleben - Sonntag
EURO MOTO - RACING (ex. IDM)
🇩🇪 EURO MOTO round 4 #oschersleben - Sonntag

02.08.26, 09:43 Uhr

Motorrad Motorsport
FREE
🇩🇪 EURO MOTO round 4 #oschersleben - Samstag
EURO MOTO - RACING (ex. IDM)
🇩🇪 EURO MOTO round 4 #oschersleben - Samstag

01.08.26, 12:33 Uhr

Motorrad Motorsport
FREE UPCOMING
🇩🇪 EURO MOTO round 5 #assen - Samstag
EURO MOTO - RACING (ex. IDM)
🇩🇪 EURO MOTO round 5 #assen - Samstag

15.08.26, 12:20 Uhr

Motorrad Motorsport
FREE
🇩🇪 EURO MOTO round 3 #most - Sonntag
EURO MOTO - RACING (ex. IDM)
🇩🇪 EURO MOTO round 3 #most - Sonntag

28.06.26, 08:43 Uhr

Motorrad Motorsport
FREE
🇩🇪 EURO MOTO (ex. IDM) Seasonauftakt - #sachsenring - Sonntag
EURO MOTO - RACING (ex. IDM)
🇩🇪 EURO MOTO (ex. IDM) Seasonauftakt - #sachsenring - Sonntag

10.05.26, 09:23 Uhr

Motorrad Motorsport
FREE
🇩🇪 EURO MOTO round 2 #brno - Sonntag
EURO MOTO - RACING (ex. IDM)
🇩🇪 EURO MOTO round 2 #brno - Sonntag

31.05.26, 09:13 Uhr

Motorrad Motorsport
FREE
🇩🇪 EURO MOTO (ex. IDM) Saisonauftakt #sachsenring - Samstag
EURO MOTO - RACING (ex. IDM)
🇩🇪 EURO MOTO (ex. IDM) Saisonauftakt #sachsenring - Samstag

09.05.26, 10:50 Uhr

Motorrad Motorsport
FREE
🇩🇪 EURO MOTO round 3 #most - Samstag
EURO MOTO - RACING (ex. IDM)
🇩🇪 EURO MOTO round 3 #most - Samstag

27.06.26, 12:13 Uhr

Motorrad Motorsport
FREE
🇩🇪 EURO MOTO round 2 #brno - Samstag
EURO MOTO - RACING (ex. IDM)
🇩🇪 EURO MOTO round 2 #brno - Samstag

30.05.26, 12:43 Uhr

Motorrad Motorsport
Düsseldorf Masters - Turnier 2: Ovtcharov setzt sich souverän gegen Hohmeier durch
Düsseldorf Masters
Düsseldorf Masters - Turnier 2: Ovtcharov setzt sich souverän gegen Hohmeier durch

10.06.20, 14:10 Uhr

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