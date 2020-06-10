16.08.26, 10:55 Uhr UPCOMING : Live in 9d • 3h • 35m • 47s
Motorsport idm racing superbikerace
LIVE präsentiert von Lukas Gajewski, Tommi Deitenbach und Danijel Peric.
12:55 Uhr – Welcome Moderation
13:00 Uhr – EURO MOTO SUPERBIKE RACE 1 (race start 13:10 Uhr)
13:50 Uhr – EURO MOTO SPORTBIKE RACE 2 (race start 14:00 Uhr)
14:40 Uhr – EURO MOTO SUPERSPORT RACE 2 (race start 14:50 Uhr)
15:25 Uhr – Kawasaki ZX-4RR Cup RACE 2 (race start 15:30 Uhr)
16:05 Uhr – Pro Superstock 1000 Cup RACE 2 (race start 16:10 Uhr)
16:45 Uhr – EURO MOTO SUPERBIKE RACE 2 (race start 16:55 Uhr)
Produktion: radioviktoria.media / Stephan Kraus
Alle Infos der EURO MOTO auch unter: http://www.euromoto.racing.de
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