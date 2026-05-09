15.08.26, 12:20 Uhr UPCOMING : Live in 8d • 5h • 44s
Motorsport idm racing superbikerace
Rennen 1 der Supersportler und Sportbikes sowie die Cup Klassen aus der Cathedral of Speed!
LIVE präsentiert von Lukas Gajewski, Tommi Deitenbach und Danijel Peric.
14:20 Uhr – Welcome Moderation + Superpole EURO MOTO SUPERBIKE
14:30 Uhr – EURO MOTO SUPERSPORT RACE 1 (race start 14:40 Uhr)
15:20 Uhr – EURO MOTO SPORTBIKE RACE 1 (race start 15:30 Uhr)
16:05 Uhr – Pro Superstock 1000 Cup RACE 1 (race start 16:10 Uhr)
16:45 Uhr – Kawasaki ZX-4RR Cup RACE 1 (race start 16:50 Uhr)
Alle Infos der EURO MOTO auch unter: http://www.euromoto.racing.de
Produktion: radioviktoria.media / Stephan Kraus
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