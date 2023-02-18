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PK: RASTA Vechta - Nürnberg Falcons BC 89:80 (18.2.23)

RASTA Vechta II
RASTA Vechta II

Am 23. Spieltag der @barmer-2-basketball-bundesliga  ProA besiegt @rastavechta  die @nuernberg-falcons-bc  vor 3.140 Zuschauern im ausverauften RASTA Dome mit 89:80. Auf der Pressekonferenz erklären die Head Coaches Ty Harrelson (Vechta) und Derrick Taylor (Nürnberg) das Ergebnis. #rastavechta #vechta #positivevibration #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sport

BasketballNürnberg Falcons BCBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAsport

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