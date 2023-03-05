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PK: RASTA Vechta - WWU Baskets Münster 73:64 (5.3.23)

RASTA Vechta II
RASTA Vechta II

@rastavechta  und die @wwu-baskets-muenster  liefern sich vor 3.105 Zuschauern ein packendes Derby in der @barmer-2-basketball-bundesliga  ProA. Die Analyse der Head Coaches Ty Harrelson (Vechta) und Björn Harmsen (Münster) gab's wenige Minuten nach dem letzten Buzzer. #rastavechta #vechta #positivevibration #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sport

BasketballUni Baskets MünsterBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAsport

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