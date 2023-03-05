PK: RASTA Vechta - WWU Baskets Münster 73:64 (5.3.23) RASTA Vechta II 05.03.23, 19:50 Uhr Folgen @rastavechta und die @wwu-baskets-muenster liefern sich vor 3.105 Zuschauern ein packendes Derby in der @barmer-2-basketball-bundesliga ProA. Die Analyse der Head Coaches Ty Harrelson (Vechta) und Björn Harmsen (Münster) gab's wenige Minuten nach dem letzten Buzzer. #rastavechta #vechta #positivevibration #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sportBasketballUni Baskets MünsterBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAsport