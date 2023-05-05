RASTA TV: RASTA Vechta - Phoenix Hagen 102:70 (5.5.23) RASTA Vechta II 05.05.23, 20:01 Uhr Folgen Im Anschluss an Spiel 1 des @barmer-2-basketball-bundesliga ProA-Viertelfinales zwischen @rastavechta und @phoenix-hagen stehen die Head Coaches Ty Harrelson (Vechta) und Chris Harris (Hagen) Rede und Antwort. #rastavechta #vechta #positivevibration #playoffs #playoffsbaby #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sportBasketballPhoenix HagenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAsport