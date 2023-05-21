Highlights: JobStairs GIESSEN 46es - RASTA Vechta 79:76 (21.5.23) RASTA Vechta II 21.05.23, 21:35 Uhr Folgen Thriller in der Sporthalle Gießen-Ost! Die @jobstairs-giessen-46er treffen im 2. Viertel acht Dreier, @rastavechta kämpft sich zurück und dann kommt Justin Martin. Spiel 3 des @barmer-2-basketball-bundesliga ProA-Halbfinales am Mittwoch um 19.30 Uhr im RASTA Dome - natürlich live & kostenlos bei @sportdeutschlandtv ! #rastavechta #vechta #positivevibration #playoffs #playoffsbaby #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sportBasketballGIESSEN 46ersBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAsport