 Zum Inhalt

PK: RASTA Vechta - VfL SparkassenStars Bochum 85:64 (18.3.23)

RASTA Vechta II
RASTA Vechta II

Im Duell des @barmer-2-basketball-bundesliga  ProA-Tabellenführers mit dem besten Team der Rückrunde setzte sich @rastavechta  vor 3.140 Zuschauern im ausverkauften RASTA Dome mit 85:64 gegen die @vfl-sparkassenstars-bochum  durch. Die Head Coaches Ty Harrelson (Vechta) und Felix Banobre (Bochum) mit der Analyse.  #rastavechta #vechta #positivevibration #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sport

BasketballVfL SparkassenStars BochumBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAsport

Weitere Videos und Fotos von RASTA Vechta II

Ähnliche Profile

Du hast zu viele aktive Geräte

Du hast das Gerätelimit erreicht.