PK: RASTA Vechta - VfL SparkassenStars Bochum 85:64 (18.3.23) RASTA Vechta II 18.03.23, 21:05 Uhr Folgen Im Duell des @barmer-2-basketball-bundesliga ProA-Tabellenführers mit dem besten Team der Rückrunde setzte sich @rastavechta vor 3.140 Zuschauern im ausverkauften RASTA Dome mit 85:64 gegen die @vfl-sparkassenstars-bochum durch. Die Head Coaches Ty Harrelson (Vechta) und Felix Banobre (Bochum) mit der Analyse. #rastavechta #vechta #positivevibration #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sportBasketballVfL SparkassenStars BochumBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAsport