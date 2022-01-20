RASTA TV: "Sehr schnell spielen, Ball passen!" (20.1.22)

Für @rastavechta steht jetzt das nächste "Vier-Punkte-Spiel" in der @barmer-2-basketball-bundesliga ProA an, am Samstag (19 Uhr, live bei @sportdeutschlandtv ) bei den @wiha-panthers-schwenningen . Mit einem Auswärtssieg könnte das Lucic-Team den Tabellen-12. nicht nur ein sondern auch überholen. #rastavechta #vechta #wirsindrasta #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv