Highlights: RASTA Vechta - Uni Baskets Paderborn 89:67 (8.2.23)

Zum zweiten Mal in Folge Revanche genommen, RASTA schlägt nach den @vfl-kirchheim-knights auch die @uni-baskets-paderborn - mit bockstarker Defense und einem Dreierschützen "on fire"! Sonntag gibt's dann das @barmer-2-basketball-bundesliga ProA-Gipfeltreffen bei den @tigers-tuebingen - natürlich live bei @sportdeutschlandtv ! #rastavechta #vechta #wirsindrasta #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sport