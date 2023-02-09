Highlights: RASTA Vechta - Uni Baskets Paderborn 89:67 (8.2.23)

09.02.23, 15:09 Uhr
Zum zweiten Mal in Folge Revanche genommen, RASTA schlägt nach den @vfl-kirchheim-knights auch die @uni-baskets-paderborn - mit bockstarker Defense und einem Dreierschützen "on fire"! Sonntag gibt's dann das @barmer-2-basketball-bundesliga ProA-Gipfeltreffen bei den @tigers-tuebingen - natürlich live bei @sportdeutschlandtv ! #rastavechta #vechta #wirsindrasta #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sport
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