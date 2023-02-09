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Highlights: RASTA Vechta - Uni Baskets Paderborn 89:67 (8.2.23)

RASTA Vechta II
RASTA Vechta II

09.02.23, 15:09 Uhr

Zum zweiten Mal in Folge Revanche genommen, RASTA schlägt nach den @vfl-kirchheim-knights  auch die @uni-baskets-paderborn  - mit bockstarker Defense und einem Dreierschützen "on fire"! Sonntag gibt's dann das @barmer-2-basketball-bundesliga  ProA-Gipfeltreffen bei den @tigers-tuebingen  - natürlich live bei @sportdeutschlandtv#rastavechta #vechta #wirsindrasta #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sport

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