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Highlights: WWU Baskets Münster - RASTA Vechta 68:102 (21.12.22)

RASTA Vechta II
RASTA Vechta II

Mit einem überragenden Tajuan Agee auf dem Parkett und mehr als 250 Fans aus Vechta auf den Tribünen hat @rastavechta  am Mittwochabend das @barmer-2-basketball-bundesliga  ProA-Derby bei den @wwu-baskets-muenster  mit 102:68 (57:34) für sich entschieden. Herausragender Akteur vor 2.500 Zuschauern in der Sporthalle Berg Fidel war Agee, der am Ende in nur 21:08 Spielminuten bei 20 Punkten, sechs Assists und sieben Rebounds sowie zwei Blocks stand. #rastavechta #vechta #positivevibrations #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sport

BasketballUni Baskets MünsterBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAsport

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