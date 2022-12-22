Highlights: WWU Baskets Münster - RASTA Vechta 68:102 (21.12.22) RASTA Vechta II 22.12.22, 12:53 Uhr Folgen Mit einem überragenden Tajuan Agee auf dem Parkett und mehr als 250 Fans aus Vechta auf den Tribünen hat @rastavechta am Mittwochabend das @barmer-2-basketball-bundesliga ProA-Derby bei den @wwu-baskets-muenster mit 102:68 (57:34) für sich entschieden. Herausragender Akteur vor 2.500 Zuschauern in der Sporthalle Berg Fidel war Agee, der am Ende in nur 21:08 Spielminuten bei 20 Punkten, sechs Assists und sieben Rebounds sowie zwei Blocks stand. #rastavechta #vechta #positivevibrations #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sportBasketballUni Baskets MünsterBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAsport