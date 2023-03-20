Highlights: RASTA Vechta - VfL SparkassenStars Bochum 85:64 (18.3.23) RASTA Vechta II 20.03.23, 14:06 Uhr Folgen @barmer-2-basketball-bundesliga ProA-Tabellenführer @rastavechta schlägt am 27. Spieltag das bis dahin beste Team der Rückrunde, die @vfl-sparkassenstars-bochum - vor 3.140 Fans im ausverkauften RASTA Dome! #rastavechta #vechta #positivevibration #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sportBasketballVfL SparkassenStars BochumBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAsport