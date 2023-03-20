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Highlights: RASTA Vechta - VfL SparkassenStars Bochum 85:64 (18.3.23)

RASTA Vechta II
RASTA Vechta II

@barmer-2-basketball-bundesliga  ProA-Tabellenführer @rastavechta  schlägt am 27. Spieltag das bis dahin beste Team der Rückrunde, die @vfl-sparkassenstars-bochum  - vor 3.140 Fans im ausverkauften RASTA Dome! #rastavechta #vechta #positivevibration #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sport

BasketballVfL SparkassenStars BochumBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAsport

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