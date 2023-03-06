 Zum Inhalt

Highlights: RASTA Vechta - WWU Baskets Münster 73:64 (5.3.23)

RASTA Vechta II
RASTA Vechta II

Eine Abwehrschlacht lieferten sich @rastavechta  und die @wwu-baskets-muenster  im @barmer-2-basketball-bundesliga  ProA-Derby vor 3.105 Fans im RASTA Dome - inklusive zahlreicher Monsterblocks und einem "dagger three"! #rastavechta #vechta #positivevibration #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sport

BasketballUni Baskets MünsterBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAsport

Weitere Videos und Fotos von RASTA Vechta II

Ähnliche Profile

Du hast zu viele aktive Geräte

Du hast das Gerätelimit erreicht.