Highlights: RASTA Vechta - WWU Baskets Münster 73:64 (5.3.23) RASTA Vechta II 06.03.23, 15:50 Uhr Folgen Eine Abwehrschlacht lieferten sich @rastavechta und die @wwu-baskets-muenster im @barmer-2-basketball-bundesliga ProA-Derby vor 3.105 Fans im RASTA Dome - inklusive zahlreicher Monsterblocks und einem "dagger three"! #rastavechta #vechta #positivevibration #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sportBasketballUni Baskets MünsterBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAsport