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RASTA TV: Vechta selbstbewusst ins Derby! (29.9.22)

RASTA Vechta II
RASTA Vechta II

Samstag. @barmer-2-basketball-bundesliga  ProA-Saisonauftakt. Derby. Für RASTA Vechta könnte es keinen besondereren Saisonauftakt geben. Ab 19.30 Uhr spielt das Harrelson-Team bei den @artland-dragons  - und will unbedingt den Derby-Sieg! #rastavechta #vechta #positivevibrations #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sport

BasketballArtland DragonsBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAsport

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