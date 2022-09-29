RASTA TV: Vechta selbstbewusst ins Derby! (29.9.22)

Samstag. @barmer-2-basketball-bundesliga ProA-Saisonauftakt. Derby. Für RASTA Vechta könnte es keinen besondereren Saisonauftakt geben. Ab 19.30 Uhr spielt das Harrelson-Team bei den @artland-dragons - und will unbedingt den Derby-Sieg! #rastavechta #vechta #positivevibrations #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sport