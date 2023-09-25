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  4. Pressekonferenz U23: RNL vs HC Oppenweiler-Backnang

Pressekonferenz U23: RNL vs HC Oppenweiler-Backnang

Rhein-Neckar Löwen Männer II
Rhein-Neckar Löwen Männer II

25.09.23, 06:39 Uhr

Die Statements der beiden Trainer Alexander Bossert und Daniel Brack nach dem 28:34 (17:16) in der Stadthalle Östringen.

#handball     #liga3     #dhb     #staffel-sued@deutscherhandballbund     @handball-net@3-handball-liga@rhein-neckar-loewen@hcob-maenner

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