Pressekonferenz U23: RNL vs HC Oppenweiler-Backnang

25.09.23, 06:39 Uhr
Die Statements der beiden Trainer Alexander Bossert und Daniel Brack nach dem 28:34 (17:16) in der Stadthalle Östringen. #handball #liga3 #dhb #staffel-sued @deutscherhandballbund @handball-net @3-handball-liga @rhein-neckar-loewen @hcob-maenner
17.05.25, 16:33 Uhr
15.03.25, 18:43 Uhr
06.09.25, 17:45 Uhr
19.10.25, 14:45 Uhr
29.03.25, 13:45 Uhr
17.12.23, 10:25 Uhr
04.10.25, 17:25 Uhr
25.10.25, 17:45 Uhr
14.09.25, 15:45 Uhr
11.10.25, 17:42 Uhr
28.09.25, 14:43 Uhr
10.05.25, 16:36 Uhr
23.08.25, 17:43 Uhr
14.03.26, 18:45 Uhr
19.09.25, 17:37 Uhr
18.01.25, 18:45 Uhr
11.10.21, 08:03 Uhr
16.05.22, 15:49 Uhr