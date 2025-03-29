ProB Süd: RheinStars Köln vs. SV Fellbach Flashers RheinStars Köln 29.03.25, 16:45 Uhr Ab 5,00 € Folgen Video-Livestream des Basketballspiels RheinStars Köln vs. SV Fellbach Flashers in der BARMER 2. Basketball Bundesliga I ProB Süd am 29.03.2025 #basketball #prob #probsued #barmer2basketballbundesliga @rheinstars-koeln @fellbach-flashers @barmer-2-basketball-bundesliga-proaBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProASV Fellbach FlashersBARMER 2. Basketball BundesligaRheinStars Köln ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.