PK vom 15.10.2023: Medipolis SC Jena vs. Phoenix Hagen

3.Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 15.Oktober 2023: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Medipolis SC Jena gegen Phoenix Hagen mit Chris Harris (Headcoach Hagen) und Björn Harmsen (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga @medipolissc @phoenix-hagen