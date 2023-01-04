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Pressekonferenz vom 04.01.2023: Medipolis SC Jena vs. PS Karlsruhe Lions

Science City Jena
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15. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 04. Januar 2023: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Medipolis SC Jena gegen die PS Karlsruhe Lions mit Aleksandar Scepanovic (Headcoach Karlsruhe) und Marius Linartas (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga@medipolissc@ps-karlsruhe-lions &nbsp;

BasketballPS Karlsruhe LIONSBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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