Pressekonferenz vom 04.01.2023: Medipolis SC Jena vs. PS Karlsruhe Lions

15. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 04. Januar 2023: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Medipolis SC Jena gegen die PS Karlsruhe Lions mit Aleksandar Scepanovic (Headcoach Karlsruhe) und Marius Linartas (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga @medipolissc @ps-karlsruhe-lions