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3. Liga Frauen: Staffel Süd - SG Schozach-Bottwartal vs. TSV Ismaning

SG Schozach Bottwartal Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
SG Schozach Bottwartal Frauen
SG Schozach Bottwartal Frauen

07.02.26, 16:45 Uhr

Video-Livestream der Partie SG Schozach-Bottwartal vs. TSV Ismaning in Staffel Süd der 3. Liga Handball Frauen am 07.02.2026.
@sg-schozachbottwartal @tsv-ismaning-frauen @handball-net @deutscherhandballbund#handball    #3ligafrauen #dhb #staffel-sued-frauen

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