ProA: VfL SparkassenStars Bochum vs. Nürnberg Falcons BC VfL SparkassenStars Bochum 29.09.23, 17:30 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels VfL SparkassenStars Bochum vs. Nürnberg Falcons BC aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 1. Spieltag am 29.09.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @sparkassenstars-bochum @nuernberg-falcons-bcBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAVfL SparkassenStars BochumNürnberg Falcons BCVfL SparkassenStars Bochum ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.