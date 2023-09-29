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ProA: VfL SparkassenStars Bochum vs. Nürnberg Falcons BC

VfL SparkassenStars Bochum
VfL SparkassenStars Bochum

Video-Livestream des Basketballspiels VfL SparkassenStars Bochum vs. Nürnberg Falcons BC aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 1. Spieltag am 29.09.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @sparkassenstars-bochum @nuernberg-falcons-bc

BasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAVfL SparkassenStars BochumNürnberg Falcons BC
VfL SparkassenStars Bochum ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.