3. Liga: Unfassbares Traumtor! Philipp Dommerburg mit absoluter Sensation

Highlight vom Video-Livestream der Partie SGSH Dragons gegen HSG Krefeld Niederrhein in der Staffel D der 3. Handball-Liga am 16.10.2021. Das Livestream-Ticket für dieses Spiel kostet 4,50€. Die Vereine werden an dem Erlös direkt beteiligt - wähle mit dem Kauf des Tickets ganz einfach aus, welchen Verein du unterstützen möchtest. #handball #liga3 #dhb #staffel-d @deutscherhandballbund @3-handball-liga @sgshdragons @hsg-krefeld-niederrhein