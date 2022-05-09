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ProA: Alley Oop zum Ausgleich der Serie

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Highlight des Video-Livestream des Playoff-Halbfinalspiels zwischen Medipolis SC Jena vs. ROSTOCK SEAWOLVES in den Playoffs der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 8.05.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga@rostock-seawolves    @medipolissc#basketball#barmer2basketballbundesliga   

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