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ProA: Einfacher Punktgewinn durch einen Steal der Nürnberger

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HIGHLIGHTS

Highlight-Video des Basketballspiels Nürnberg Falcons BC vs. Bayer Giants Leverkusen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 6. Spieltag am 04.11.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga @nuernberg-falcons-bc @bayer-giants-leverkusen #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga

SonstigesBayer Giants LeverkusenNürnberg Falcons BCBARMER 2. Basketball Bundesliga

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