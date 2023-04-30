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ProA: Narcis nimmt den Dunk rückwärts

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Video-Highlight des Basketballspiels WWU Baskets Münster vs. Dresden Titans aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 34. Spieltag am 29.04.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga@uni-baskets-muenster @dresden-titans #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga

SonstigesDresden TitansUni Baskets MünsterBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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