3. Liga: Staffel Süd - SV 04 Plauen-Oberlosa vs. HC Oppenweiler/Backnang

22.02.25, 17:45 Uhr
Video-Livestream der Partie SV 04 Plauen-Oberlosa vs. HC Oppenweiler/Backnang in Staffel Süd der 3. Liga Handball Männer am 22.02.2025 @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb #staffel-sued @sv-04-plauen-oberlosa @hcob-maenner
14.12.24, 16:44 Uhr
18.10.25, 16:45 Uhr
27.09.25, 16:45 Uhr
08.11.25, 17:45 Uhr
24.10.25, 16:45 Uhr
25.05.25, 14:45 Uhr
23.08.25, 16:45 Uhr
04.10.25, 17:15 Uhr
06.09.25, 16:45 Uhr
17.05.25, 16:45 Uhr
20.09.25, 16:45 Uhr
03.05.25, 16:45 Uhr
15.03.25, 17:45 Uhr
07.12.24, 17:45 Uhr
18.01.25, 17:45 Uhr
08.02.25, 17:45 Uhr
29.03.25, 17:45 Uhr
12.04.25, 16:45 Uhr
01.02.25, 17:45 Uhr
11.10.25, 16:45 Uhr
14.03.26, 17:45 Uhr