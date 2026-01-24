ProB Süd: TSV Oberhaching Tropics vs. VR-Bank Würzburg Baskets Akademie TSV Oberhaching Tropics 24.01.26, 17:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels TSV Oberhaching Tropics vs. VR-Bank Würzburg Baskets Akademie aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 24.01.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @tsv-oberhaching-tropics @vr-bank-wuerzburg-baskets-akademie-nbblBasketballTSV Oberhaching TropicsVR-Bank Würzburg Baskets Akademie NBBLBARMER 2. Basketball BundesligaTSV Oberhaching Tropics ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.