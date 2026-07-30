S-CUP 2026 in Altensteig

Heute, 08:06 Uhr
Vom 7. - 9. August 2026 findet in Altensteig der diesjährige S-CUP statt. Handball der Spitzenklasse mit @frischaufgp @tvb-stuttgart @hcerlangenev @hbw-balingen-weilstetten , HC Elbflorenz Dresden, BSV Bern (Schweiz) @tsvneuhausen-maenner @tsvaltensteighandball
07.08.26, 16:30 Uhr
08.08.26, 13:30 Uhr
09.08.26, 09:30 Uhr
20.06.25, 14:11 Uhr
15.07.21, 12:08 Uhr
19.07.21, 09:19 Uhr
16.07.21, 10:21 Uhr
15.07.21, 12:04 Uhr
29.05.23, 17:48 Uhr
15.07.21, 11:28 Uhr
03.07.23, 08:38 Uhr
16.07.24, 15:22 Uhr