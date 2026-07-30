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S-CUP 2026 in Altensteig

TSV Altensteig Handball
TSV Altensteig Handball

Heute, 08:06 Uhr

Vom 7. - 9. August 2026 findet in Altensteig der diesjährige S-CUP statt. Handball der Spitzenklasse mit @frischaufgp @tvb-stuttgart @hcerlangenev @hbw-balingen-weilstetten , HC Elbflorenz Dresden, BSV Bern (Schweiz) @tsvneuhausen-maenner @tsvaltensteighandball

HC Erlangen TVB Stuttgart FRISCH AUF! Göppingen TSV Neuhausen/Filder 1898 Männer
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08.08.26, 13:30 Uhr

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