S-CUP 2026 in Altensteig

Vom 7. - 9. August 2026 findet in Altensteig der diesjährige S-CUP statt. Handball der Spitzenklasse mit @frischaufgp @tvb-stuttgart @hcerlangenev @hbw-balingen-weilstetten , HC Elbflorenz Dresden, BSV Bern (Schweiz) @tsvneuhausen-maenner @tsvaltensteighandball