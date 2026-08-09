S-CUP 2026 - LIVESTREAM Tag 3 - (09.08.2026) - Altensteig

S-CUP 2026 - TAG 3

Handball der Spitzenklasse live aus der Eichwaldhalle Altensteig!



Folgende Spiele werden übertragen:

12:00 Uhr: Spiel um Platz 7

14:00 Uhr: Spiel um Platz 3

16:00 Uhr: FINALE



### Weitere Infos unter www.handball-altensteig.de/scup