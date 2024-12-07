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3. Liga: Staffel Süd-West - TuS 1882 Opladen vs. HSG Krefeld Niederrhein

TuS 1882 Opladen Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
TuS 1882 Opladen Männer
TuS 1882 Opladen Männer

07.12.24, 18:15 Uhr

Video-Livestream der Partie TuS 1882 Opladen gegen HSG Krefeld Niederrhein in Staffel Süd-West der 3. Liga Handball Männer am 07.12.2024. @tus-1882-opladen @hsg-krefeld-niederrhein-maenner @handball-net @deutscherhandballbund@3-handball-liga #handball    #liga3#dhb #staffel-sued-west

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