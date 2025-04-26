3. Liga: Staffel Süd-West - HSG Krefeld Niederrhein vs. TuS 1882 Opladen

Video-Livestream der Partie HSG Krefeld Niederrhein vs. TuS 1882 Opladen in Staffel Süd-West der 3. Liga Handball Männer am 26.04.2025 @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb #staffel-sued-west @hsg-krefeld-niederrhein-maenner @tus-1882-opladen