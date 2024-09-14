3. Liga: Staffel Süd-West - HSG Krefeld Niederrhein gegen HSG Rodgau Nieder-Roden

14.09.24, 16:45 Uhr
Video-Livestream der Partie HSG Krefeld Niederrhein gegen HSG Rodgau Nieder-Roden in Staffel Süd-West der 3. Liga Handball Männer am 14.09.2024. @hsg-krefeld-niederrhein-maenner @hsg-rodgau-nieder-roden @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb #staffel-s üd-west
05.12.25, 19:00 Uhr
17.05.25, 17:00 Uhr
03.10.25, 15:15 Uhr
08.11.25, 18:15 Uhr
31.08.25, 14:45 Uhr
26.10.25, 14:28 Uhr
20.12.24, 18:45 Uhr
29.03.25, 18:15 Uhr
28.09.25, 14:45 Uhr
22.02.25, 16:45 Uhr
24.05.25, 17:15 Uhr
31.05.25, 17:15 Uhr
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31.08.24, 16:45 Uhr
22.02.25, 17:45 Uhr
15.03.25, 17:45 Uhr
26.04.25, 16:45 Uhr
18.01.25, 17:45 Uhr
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15.02.25, 18:15 Uhr
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14.12.24, 17:45 Uhr
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22.03.25, 17:45 Uhr
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