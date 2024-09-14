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3. Liga: Staffel Süd-West - HSG Krefeld Niederrhein gegen HSG Rodgau Nieder-Roden

HSG Krefeld Niederrhein Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
HSG Krefeld Niederrhein Männer
HSG Krefeld Niederrhein Männer

14.09.24, 16:45 Uhr

Video-Livestream der Partie HSG Krefeld Niederrhein gegen HSG Rodgau Nieder-Roden in Staffel Süd-West der 3. Liga Handball Männer am 14.09.2024. @hsg-krefeld-niederrhein-maenner @hsg-rodgau-nieder-roden @handball-net @deutscherhandballbund@3-handball-liga #handball    #liga3#dhb #staffel-s üd-west

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