3. Liga: Aufstiegsrunde - HSG Krefeld Niederrhein vs. MTV Braunschweig - Finale

31.05.25, 17:15 Uhr
Video-Livestream der Partie HSG Krefeld Niederrhein vs. MTV Braunschweig im Finale der Aufsteigsrunde der 3. Handball-Liga am 31.05.2025. @mtv-braunschweig @hsg-krefeld-niederrhein-maenner @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb #staffel-nord-ost
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