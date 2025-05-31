3. Liga: Aufstiegsrunde - HSG Krefeld Niederrhein vs. MTV Braunschweig - Finale

Video-Livestream der Partie HSG Krefeld Niederrhein vs. MTV Braunschweig im Finale der Aufsteigsrunde der 3. Handball-Liga am 31.05.2025. @mtv-braunschweig @hsg-krefeld-niederrhein-maenner @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb #staffel-nord-ost