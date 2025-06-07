3. Liga: Aufstiegsrunde - MTV Braunschweig vs. HSG Krefeld Niederrhein - Finale

07.06.25, 17:15 Uhr
Video-Livestream der Partie MTV Braunschweig vs. HSG Krefeld Niederrhein im Finale der Aufsteigsrunde der 3. Handball-Liga am 07.06.2025. @mtv-braunschweig @hsg-krefeld-niederrhein-maenner @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb #staffel-nord-ost
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