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3. Liga: Aufstiegsrunde - MTV Braunschweig vs. HSG Krefeld Niederrhein - Finale

MTV Braunschweig Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
MTV Braunschweig Männer
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07.06.25, 17:15 Uhr

Video-Livestream der Partie MTV Braunschweig vs. HSG Krefeld Niederrhein im Finale der Aufsteigsrunde der 3. Handball-Liga am 07.06.2025. @mtv-braunschweig @hsg-krefeld-niederrhein-maenner @handball-net @deutscherhandballbund@3-handball-liga #handball    #liga3#dhb #staffel-nord-ost

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