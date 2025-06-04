Oppenweiler und Krefeld mit dem Sieg in Runde 1 - die Highlights der Aufstiegsrunde 1

04.06.25, 13:56 Uhr
Video-Highlights der ersten Aufstiegsrunde in der 3. Liga Handball der Männer vom Wochenende 31.05.2025. #handball #liga3 #dhb @deutscherhandballbund @3-handball-liga @sportdeutschlandtv @ @hcob-maenner @hsg-krefeld-niederrhein-maenner @mtv-braunschweig @hceintracht-hildesheim
15.07.21, 12:08 Uhr
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