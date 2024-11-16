3. Liga: Staffel Süd-West - HSG Krefeld Niederrhein vs. Bergische Panther

Video-Livestream der Partie HSG Krefeld Niederrhein gegen Bergische Panther in Staffel Süd-West der 3. Liga Handball Männer am 16.11.2024. @hsg-krefeld-niederrhein-maenner @bergischepanther @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb #staffel-sued-west