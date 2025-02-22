3. Liga: Staffel Süd-West - HSG Krefeld Niederrhein vs. HLZ Friesenheim-Hochdorf II

22.02.25, 17:45 Uhr
Video-Livestream der Partie HSG Krefeld Niederrhein vs. HLZ Friesenheim-Hochdorf II in Staffel Süd-West der 3. Liga Handball Männer am 22.02.2025 @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb #staffel-sued-west @hsg-krefeld-niederrhein-maenner @hlzfriho
10.01.26, 17:45 Uhr
20.09.25, 15:15 Uhr
14.09.25, 13:15 Uhr
13.09.25, 16:45 Uhr
16.11.25, 14:00 Uhr
26.10.25, 15:45 Uhr
06.09.25, 16:15 Uhr
28.09.25, 12:15 Uhr
11.10.25, 16:45 Uhr
21.09.25, 13:45 Uhr
24.05.25, 17:15 Uhr
31.05.25, 17:15 Uhr
19.10.24, 16:45 Uhr
31.08.24, 16:45 Uhr
15.03.25, 17:45 Uhr
26.04.25, 16:45 Uhr
18.01.25, 17:45 Uhr
14.09.24, 16:45 Uhr
16.11.24, 17:45 Uhr
15.02.25, 18:15 Uhr
01.02.25, 17:45 Uhr
14.12.24, 17:45 Uhr
08.02.25, 17:45 Uhr
22.03.25, 17:45 Uhr
05.04.25, 16:45 Uhr