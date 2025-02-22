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  4. 3. Liga: Staffel Süd-West - HSG Krefeld Niederrhein vs. HLZ Friesenheim-Hochdorf II

3. Liga: Staffel Süd-West - HSG Krefeld Niederrhein vs. HLZ Friesenheim-Hochdorf II

HSG Krefeld Niederrhein Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
HSG Krefeld Niederrhein Männer
HSG Krefeld Niederrhein Männer

22.02.25, 17:45 Uhr

Video-Livestream der Partie HSG Krefeld Niederrhein vs. HLZ Friesenheim-Hochdorf II in Staffel Süd-West der 3. Liga Handball Männer am 22.02.2025 @handball-net @deutscherhandballbund@3-handball-liga #handball    #liga3#dhb #staffel-sued-west @hsg-krefeld-niederrhein-maenner @hlzfriho

Handball HSG Krefeld Niederrhein Männer HLZ Friesenheim-Hochdorf Männer II 3. Liga Handball Männer
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