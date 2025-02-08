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3. Liga: Staffel Süd-West - HSG Krefeld Niederrhein vs. VTV Mundenheim 1883

HSG Krefeld Niederrhein Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
HSG Krefeld Niederrhein Männer
HSG Krefeld Niederrhein Männer

08.02.25, 17:45 Uhr

Video-Livestream der Partie HSG Krefeld Niederrhein vs. VTV Mundenheim 1883 in Staffel Süd der 3. Liga Handball Männer am 08.02.2025. @handball-net @deutscherhandballbund@3-handball-liga #handball    #liga3#dhb #staffel-sued-west @hsg-krefeld-niederrhein-maenner @vtv-mundenheim

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