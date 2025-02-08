3. Liga: Staffel Süd-West - HSG Krefeld Niederrhein vs. VTV Mundenheim 1883

Video-Livestream der Partie HSG Krefeld Niederrhein vs. VTV Mundenheim 1883 in Staffel Süd der 3. Liga Handball Männer am 08.02.2025. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb #staffel-sued-west @hsg-krefeld-niederrhein-maenner @vtv-mundenheim