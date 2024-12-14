3. Liga: Staffel Süd-West - HSG Krefeld Niederrhein vs. Longericher SC Köln

Video-Livestream der Partie HSG Krefeld Niederrhein gegen Longericher SC Köln in Staffel Süd-West der 3. Liga Handball Männer am 14.12.2024. @hsg-krefeld-niederrhein-maenner @longericher-sc-koeln @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb #staffel-sued-west