3. Liga: Staffel Süd-West - VTV Mundenheim 1883 vs. HSG Krefeld Niederrhein

Video-Livestream der Partie VTV Mundenheim 1883 gegen HSG Krefeld Niederrhein in Staffel Süd-West der 3. Liga Handball Männer am 28.09.2024. @vtv-mundenheim @hsg-krefeld-niederrhein-maenner @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb #staffel-s üd-west