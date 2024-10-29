Zum Inhalt
  1. Home
  2. Handball
  3. 3. Handball-Liga Männer
  4. Krefeld zaubert und bleibt an der Spitze - die Highlights des 9. Spieltags

Krefeld zaubert und bleibt an der Spitze - die Highlights des 9. Spieltags

3. Handball-Liga Männer
3. Handball-Liga Männer

29.10.24, 09:50 Uhr

Video-Highlights des 7. Spieltags in der 3. Liga Handball der Männer vom Wochenende 19./20.10.2024. #handball      #liga3      #dhb      @deutscherhandballbund      @3-handball-liga      @sportdeutschlandtv      @lhc-cottbus @hsg-krefeld-niederrhein-maenner @hg-saarlouis @tglandshuthandball @tvemsdetten @fuechse-berlin-reinickendorf-ii @sportfreunde-soehre @tus-1882-opladen @tv-kirchzell-maenner @sg-pforzheim-eutingen @handball-net

Handball 3. Handball-Liga Männer TG Landshut Handball LHC Cottbus
Nach 4. Sieg in Folge: Lucie-Marie Kretzschmar fasst den Titel ins Auge!
Beach Handball Europameisterschaft
Nach 4. Sieg in Folge: Lucie-Marie Kretzschmar fasst den Titel ins Auge!

15.07.21, 12:08 Uhr

Beachhandball
Überragend: Deutsche Beachhandballerinnen halten hinten dicht und knipsen vorne!
Beach Handball Europameisterschaft
Überragend: Deutsche Beachhandballerinnen halten hinten dicht und knipsen vorne!

15.07.21, 12:04 Uhr

Beachhandball
FREE
Deutsche Jugendmeisterschaft Beachhandball 2024 - Tag 3
handball.net
Deutsche Jugendmeisterschaft Beachhandball 2024 - Tag 3

11.08.24, 06:50 Uhr

Handball
EHF Beach Handball EURO 2021: Die Männer machen es im ersten Hauptrundenspiel im Shootout spannend!
Beach Handball Europameisterschaft
EHF Beach Handball EURO 2021: Die Männer machen es im ersten Hauptrundenspiel im Shootout spannend!

15.07.21, 11:28 Uhr

Beachhandball
FREE
Beachhandball-Länderspiel: Deutschland vs. Frankreich - live aus Kelkheim
handball.net
Beachhandball-Länderspiel: Deutschland vs. Frankreich - live aus Kelkheim

04.06.24, 15:42 Uhr

Handball
FREE
HBF: HSG Blomberg-Lippe vs. Thüringer HC
HSG Blomberg-Lippe Frauen
HBF: HSG Blomberg-Lippe vs. Thüringer HC

13.09.25, 14:45 Uhr

Handball
2. Liga: Irre Schlussminuten in Essen - Der Kommentator gibt alles
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Irre Schlussminuten in Essen - Der Kommentator gibt alles

21.09.18, 19:10 Uhr

Handball
FREE
TuS 1919 Müssen-Billinghausen vs. JSG Lit 1912 (2)
JSG LIT 1912 U19m
TuS 1919 Müssen-Billinghausen vs. JSG Lit 1912 (2)

25.05.25, 11:25 Uhr

Handball
FREE
HBF Play-Offs: Borussia Dortmund vs. HSG Blomberg-Lippe - Halbfinale - Spiel 3
Borussia Dortmund Frauen
HBF Play-Offs: Borussia Dortmund vs. HSG Blomberg-Lippe - Halbfinale - Spiel 3

17.05.25, 16:45 Uhr

Handball
FREE
HBF Play-Offs: Borussia Dortmund vs. TuS Metzingen - Viertelfinale - Spiel 3
Borussia Dortmund Frauen
HBF Play-Offs: Borussia Dortmund vs. TuS Metzingen - Viertelfinale - Spiel 3

03.05.25, 16:45 Uhr

Handball

Weitere Videos und Fotos von 3. Handball-Liga Männer

FREE HIGHLIGHTS
3. Liga: Geile Würfe, tolle Anspiele und starke Paraden - die Highlights aus Aufstiegsrunde, Ligapokal und Relegation
3. Handball-Liga Männer
3. Liga: Geile Würfe, tolle Anspiele und starke Paraden - die Highlights aus Aufstiegsrunde, Ligapokal und Relegation

02.05.23, 16:07 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
3. Liga: Die besten der Liga spielen gegeneinander - die Highlights der Aufstiegsrunde
3. Handball-Liga Männer
3. Liga: Die besten der Liga spielen gegeneinander - die Highlights der Aufstiegsrunde

26.05.25, 12:16 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Handball pur: Torfestival, Platzverweise und Kabinettstückchen - die Highlights des 3. Spieltags
3. Handball-Liga Männer
3. Liga: Handball pur: Torfestival, Platzverweise und Kabinettstückchen - die Highlights des 3. Spieltags

08.09.25, 11:03 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
Oppenweiler und Krefeld steigen trotz Niederlagen auf - die Highlights der Aufstiegsrunde 2
3. Handball-Liga Männer
Oppenweiler und Krefeld steigen trotz Niederlagen auf - die Highlights der Aufstiegsrunde 2

13.06.25, 08:48 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
3. Liga: Tempogegenstöße, Rückraumknaller und mehr. Die Highlights des 4. Spieltags
3. Handball-Liga Männer
3. Liga: Tempogegenstöße, Rückraumknaller und mehr. Die Highlights des 4. Spieltags

26.09.22, 12:46 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
3. Liga: Die besten der Liga spielen gegeneinander - Entscheidungen im zweiten Spiel - die Highlights der Aufstiegsrunde
3. Handball-Liga Männer
3. Liga: Die besten der Liga spielen gegeneinander - Entscheidungen im zweiten Spiel - die Highlights der Aufstiegsrunde

22.05.25, 14:20 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Beide Absteiger lassen überraschend Punkte liegen - die Highlights des 4. Spieltags
3. Handball-Liga Männer
3. Liga: Beide Absteiger lassen überraschend Punkte liegen - die Highlights des 4. Spieltags

15.09.25, 12:25 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
3. Liga: Überraschung in Stralsund und Konstanz festigt sich an Tabellenspitze - die Highlights des 22. Spieltags
3. Handball-Liga Männer
3. Liga: Überraschung in Stralsund und Konstanz festigt sich an Tabellenspitze - die Highlights des 22. Spieltags

11.03.24, 15:01 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
3. Liga: Entscheidung in der letzten Sekunde in Dutenhofen und Konstanz glänzt mit Kempas - die Highlights des 3. Spieltags
3. Handball-Liga Männer
3. Liga: Entscheidung in der letzten Sekunde in Dutenhofen und Konstanz glänzt mit Kempas - die Highlights des 3. Spieltags

18.09.23, 16:16 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
3.Liga: Konstanz ohne Blöße gegen Neuhausen - Wölfe Souverän - Die Highlights des 27. Spieltag
3. Handball-Liga Männer
3.Liga: Konstanz ohne Blöße gegen Neuhausen - Wölfe Souverän - Die Highlights des 27. Spieltag

29.04.24, 12:19 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
3. Liga: Akrobatische Paraden und feine Händchen! - Die Highlights der 1. Aufstiegsrunde und des Ligapokals
3. Handball-Liga Männer
3. Liga: Akrobatische Paraden und feine Händchen! - Die Highlights der 1. Aufstiegsrunde und des Ligapokals

17.04.23, 12:31 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
3. Liga: Knapper Erfolg von Melsungen, Konstanz führt den Süden an - die Highlights des 19. Spieltags
3. Handball-Liga Männer
3. Liga: Knapper Erfolg von Melsungen, Konstanz führt den Süden an - die Highlights des 19. Spieltags

19.02.24, 14:42 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
3. Liga: Starke Szenen und wichtige Punkte - die Highlights aus Aufstiegsrunde und Relegation
3. Handball-Liga Männer
3. Liga: Starke Szenen und wichtige Punkte - die Highlights aus Aufstiegsrunde und Relegation

29.05.23, 14:26 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
3. Liga: Anhalt Bernburg und Cottbus verabschieden sich - die Highlights des 30. Spieltags
3. Handball-Liga Männer
3. Liga: Anhalt Bernburg und Cottbus verabschieden sich - die Highlights des 30. Spieltags

06.05.25, 11:33 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Spannung bis zur letzten Sekunde in Staffel Süd und Nord-West - die Highlights des 5. Spieltags
3. Handball-Liga Männer
3. Liga: Spannung bis zur letzten Sekunde in Staffel Süd und Nord-West - die Highlights des 5. Spieltags

22.09.25, 09:57 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Torfestivals, Spannung und großartiger Handball - die Highlights des 2. Spieltags
3. Handball-Liga Männer
3. Liga: Torfestivals, Spannung und großartiger Handball - die Highlights des 2. Spieltags

01.09.25, 10:29 Uhr

Handball

Ähnliche Profile