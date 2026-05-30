HBF Play-Offs: TuS Metzingen vs. SV Union Halle-Neustadt

30.05.26, 12:45 Uhr
Video-Livestream der Partie STuS Metzingen vs. SV Union Halle-Neustadt am 30.05.2026 um 15:00 Uhr in den Play-Offs der Handball Bundesliga Frauen. #hbf #handball @tus-metzingen-frauen @sv-union-halle-neustadt-frauen @sporteuropetv @handball-bundesliga-frauen
25.10.25, 16:45 Uhr
20.01.25, 15:00 Uhr
16.07.21, 10:21 Uhr
06.09.25, 14:45 Uhr
29.06.25, 08:00 Uhr
11.05.25, 12:45 Uhr
13.09.25, 17:15 Uhr
28.06.25, 08:55 Uhr
17.07.21, 16:39 Uhr
26.04.25, 17:15 Uhr
01.02.25, 18:15 Uhr
01.11.25, 18:15 Uhr
15.03.25, 18:15 Uhr
28.02.26, 18:15 Uhr
29.12.24, 15:45 Uhr
15.02.25, 18:15 Uhr
27.12.25, 18:15 Uhr
15.02.26, 15:45 Uhr
27.12.24, 18:15 Uhr
07.01.26, 18:15 Uhr
14.01.26, 18:15 Uhr
21.12.25, 13:15 Uhr
29.10.25, 18:15 Uhr
05.04.25, 16:45 Uhr