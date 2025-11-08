ProB Süd: TV Langen vs. VR-Bank Würzburg Baskets Akademie TV Langen 08.11.25, 18:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels TV Langen vs. VR-Bank Würzburg Baskets Akademie aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 08.11.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @tv-langen @vr-bank-wuerzburg-baskets-akademie-nbblBasketballTV LangenVR-Bank Würzburg Baskets Akademie NBBLBARMER 2. Basketball BundesligaTV Langen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.