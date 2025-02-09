ProA: Uni Baskets Münster vs. RASTA Vechta II Uni Baskets Münster 09.02.25, 16:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Uni Baskets Münster vs. RASTA Vechta II aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 23. Spieltag am 09.02.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @uni-baskets-muenster @rastavechtazweiBasketballUni Baskets MünsterRASTA Vechta IIBARMER 2. Basketball BundesligaUni Baskets Münster ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.