01 Gamreport vs. Düsseldorf

Ausverkaufte SWT Arena zum Saisonstart! Das gab es in der Geschichte der @roemerstrom-gladiators-trier noch nie. Die 4900 Zuschauer sahen zum Auftakt in der @barmer-2-basketball-bundesliga-proa ein spannendes Duell gegen die @art-giants-duesseldorf . #wiegladiatoren #AAH-HU