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#01 Gamreport vs. Düsseldorf

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Ausverkaufte SWT Arena zum Saisonstart! Das gab es in der Geschichte der @roemerstrom-gladiators-trier noch nie. Die 4900 Zuschauer sahen zum Auftakt in der @barmer-2-basketball-bundesliga-proa ein spannendes Duell gegen die @art-giants-duesseldorf . #wiegladiatoren #AAH-HU

BasketballART Giants DüsseldorfBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAwiegladiatoren

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